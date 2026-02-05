Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке

Покупка мяса кажется делом привычным, но именно здесь чаще всего можно ошибиться. Недобросовестные продавцы нередко выдают размороженный продукт за охлажденный, а разница между ними чувствуется и во вкусе, и в пользе. Есть простые признаки, которые помогают быстро понять, что лежит перед вами на прилавке.

В первую очередь смотрите на цвет. У свежего охлажденного мяса он ровный и естественный — от светло-розового до насыщенного, без серых пятен и потемнений. Жир тоже многое подсказывает: он должен быть белым или слегка кремовым, плотным и упругим. Если жировая прослойка мягкая или с розовым оттенком, мясо уже размораживали.

Обязательно понюхайте кусок. Свежий продукт пахнет ненавязчиво и приятно, без кислых или резких нот. И не стесняйтесь нажать пальцем: охлажденное мясо быстро возвращает форму. Если ямка остается, а поверхность липкая — лучше отказаться от покупки. Такие простые проверки помогают выбрать качественное мясо и не рисковать здоровьем семьи.

