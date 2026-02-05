Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 08:00

Какой кефир действительно полезен для организма: простой выбор жирности, о котором часто забывают в магазине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кефир многие пьют почти каждый день, но мало кто задумывается, что польза напитка зависит не только от свежести. Необычность этого способа выбора в том, что слишком полезным кефиром может оказаться совсем не тот, что кажется на первый взгляд. Правильная жирность помогает получить максимум пользы без вреда для фигуры.

В магазине чаще всего рука тянется к обезжиренному кефиру, особенно если хочется есть легче. Но в таком напитке практически нет жиров, а без них организм плохо усваивает важные витамины. Например, витамин D и другие полезные вещества просто проходят мимо, не принося ожидаемого эффекта. Слишком жирный кефир тоже не лучший вариант. Он вкусный и сытный, но содержит много калорий и может мешать тем, кто следит за весом.

Самым удачным выбором считается кефир жирностью 2,5 процента. Это золотая середина для ежедневного рациона. В нем достаточно жира, чтобы кальций и витамины хорошо усваивались, и при этом калории остаются в разумных пределах. Такои кефир поддерживает пищеварение, укрепляет кости и подходит и взрослым, и детям. Именно средняя жирность помогает напитку работать на здоровье, а не просто утолять голод.

Ранее сообщалось, что есть проверенные способы взбодрить организм с помощью обычных продуктов. Они не только дают прилив сил, но и приносят дополнительную пользу здоровью. Такие ингредиенты легко найти в магазине, а эффект от них длится долго — попробуйте включить их в свой рацион.

