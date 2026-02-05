Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 09:08

Надзирательница ежедневно занималась сексом с заключенным ради одной мечты

В Великобритании надзирательница пыталась завести ребенка от заключенного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании 27-летняя надзирательница Шарлотта Уинстенли ежедневно занималась сексом с 29-летним заключенным Джабари Блейром, чтобы забеременеть от него, но им не удалось зачать ребенка, передает Daily Star. Также женщина осуществляла для него контрабанду (в частности, пронесла телефон) и присылала интимные фотографии и видео.

Я люблю свою работу, но тебя я люблю больше, — писала она ему.

Роман длился с августа по ноябрь 2022 года. Тюремные камеры неоднократно фиксировали то, как они уединялись в различных помещениях.

Суд узнал, что Уинстенли рассказывала своей подруге Морган Фарр Варни, которая тоже была сотрудником тюрьмы, о своем новом «бойфренде», но сама Варни в 2025 году провела 10 месяцев в тюрьме за отношения с заключенным в тюрьме Линкольн, — сказано в материале.

Ранее прихожанка обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда благословения в тайской провинции Патхумтхани. Женщина, которую он потрогал за грудь, пришла в храм для участия в церемонии, которая должна была принести удачу в бизнесе.

Великобритания
тюрьмы
романы
преступники
