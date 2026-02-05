Врачи рассказали о состоянии жертв атаки школьницы-поджигательницы Состояние пострадавших при нападении в красноярской школе оценивают как тяжелое

Состояние трех детей, госпитализированных в ожоговый центр после нападения восьмиклассницы в красноярской школе, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в минздраве края. Медики проконсультировались с федеральными экспертами из Приволжского исследовательского медицинского университета для корректировки планов реабилитации.

Проведена телемедицинская консультация... согласована тактика лечения детей, поступивших с ожоговой травмой в Красноярскую краевую клиническую больницу, — рассказала собеседница агентства.

Инцидент произошел в среду, когда ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку, а затем начала наносить удары молотком по сверстникам. Травмы различной степени тяжести получили пять несовершеннолетних и один педагог. В настоящее время врачи делают все возможное для стабилизации пострадавших и минимизации последствий ожоговых травм.

Нападавшая школьница была оперативно задержана сотрудниками полиции на месте происшествия. Следственный комитет и прокуратура устанавливают мотивы поступка и обстоятельства, позволившие подростку пронести в здание учебного заведения опасные предметы. Предварительно установлено, что перед нападением девочка поделилась своими планами в школьном чате.