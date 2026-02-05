Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:23

Медведев объяснил, почему возможности США истощились

Медведев: захват Мадуро показал истощение возможностей США как мирового гегемона

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро показало, что возможности США как мирового гегемона истощены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости. По его словам, теория «Технат» предполагает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым, а само государство — включать в себя, кроме американской территории, ресурсную базу.

Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина в истощении возможностей США как мирового гегемона, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что похищение Мадуро — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу» и закрепления «приобретения» де-юре.

До этого новая глава Венесуэлы, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его супруги. По ее словам, угрозы поступают до сих пор.

Дмитрий Медведев
Николас Мадуро
США
гегемония
