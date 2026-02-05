Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО Медведев: Россия в ходе СВО защищает граждан на своей исторической территории

Россия во время специальной военной операции отстаивает безопасность граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В колонке, опубликованной РИА Новости, он пояснил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро намеки Вашингтона на решение Москвы о проведении СВО не работают. Кроме того, зампред Совбеза напомнил, что проводился референдум, в ходе которого население отдало голоса за вхождение в состав России.

В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна, — заявил Медведев.

Ранее он сообщил, что похищение Мадуро — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу».

До этого Медведев выразил мнение, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена вне зависимости от размеров, в которых останется существовать страна. Единственным способом исключить эту угрозу он назвал «демонтаж киевского режима», а не исчезновение самой Украины.