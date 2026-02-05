Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:19

Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО

Медведев: Россия в ходе СВО защищает граждан на своей исторической территории

Читайте нас в Дзен

Россия во время специальной военной операции отстаивает безопасность граждан на своей исторической территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В колонке, опубликованной РИА Новости, он пояснил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро намеки Вашингтона на решение Москвы о проведении СВО не работают. Кроме того, зампред Совбеза напомнил, что проводился референдум, в ходе которого население отдало голоса за вхождение в состав России.

В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна, — заявил Медведев.

Ранее он сообщил, что похищение Мадуро — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу».

До этого Медведев выразил мнение, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена вне зависимости от размеров, в которых останется существовать страна. Единственным способом исключить эту угрозу он назвал «демонтаж киевского режима», а не исчезновение самой Украины.

Украина
СВО
Дмитрий Медведев
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной
В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.