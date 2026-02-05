Регионы лишат финансовой лазейки с льготным кредитованием

Регионы не смогут получать доход от неиспользованных средств льготных инфраструктурных кредитов, передают «Известия». Соответствующие поправки в проект постановления правительства подготовил Минфин.

В настоящее время федеральный центр предоставляет субъектам РФ кредиты на льготных условиях для строительства различных объектов. Пока выделенные средства не потрачены, они хранятся на счетах регионов. Казначейство начисляет доход на эти остатки по аналогии с банковскими вкладами. Однако после вступления поправок в силу проценты начисляться не будут.

Также Минфин России предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц. По словам источника, соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) задействованных в российском производстве кино предпринимателей. По словам парламентария, налоговая реформа Минфина, проведенная в 2025 году, не затронула порядка 17 тыс. самозанятых в сфере кинопроизводства.