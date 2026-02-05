Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:07

Регионы лишат финансовой лазейки с льготным кредитованием

Минфин лишит регионы дохода от льготных кредитов

Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Регионы не смогут получать доход от неиспользованных средств льготных инфраструктурных кредитов, передают «Известия». Соответствующие поправки в проект постановления правительства подготовил Минфин.

В настоящее время федеральный центр предоставляет субъектам РФ кредиты на льготных условиях для строительства различных объектов. Пока выделенные средства не потрачены, они хранятся на счетах регионов. Казначейство начисляет доход на эти остатки по аналогии с банковскими вкладами. Однако после вступления поправок в силу проценты начисляться не будут.

Также Минфин России предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц. По словам источника, соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) задействованных в российском производстве кино предпринимателей. По словам парламентария, налоговая реформа Минфина, проведенная в 2025 году, не затронула порядка 17 тыс. самозанятых в сфере кинопроизводства.

кредиты
Россия
льготы
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.