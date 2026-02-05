Сегодня, 5 февраля, в Абу-Даби продолжились переговоры по Украине с участием США, России и Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Проходит новая встреча в трехстороннем формате, — рассказали агентству.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию. Например, Франция и Великобритания заговорили о вводе войск на Украину, что подтверждает расширение НАТО.