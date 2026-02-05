Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 10:13

Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа

Лавров: Путин был удивлен санкциями США против нефтяных компаний после Анкориджа

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Введение американских санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» после переговоров в Анкоридже удивило Россию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с RT. По его словам, такой шаг изумил даже президента страны Владимира Путина.

Впервые были введены новые санкции, очень жесткие — против наших крупнейших нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Случилось это через пару-тройку недель после встречи в Анкоридже. Президент удивился, — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства объяснил, что РФ и США расстались в Анкоридже на том, что Москва поддержала мирную инициативу Вашингтона по Украине. После этого российская сторона ожидала объявления Соединенными Штатами конференции, подписания соглашения и созыва Совет мира, а вместо этого получила жесткие ограничения.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия видит лишь публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти. По его словам, власти наблюдают за ситуацией. Москва уверена в дальнейшей востребованности отечественных энергоресурсов в мире, так как они обеспечивают баланс спроса и предложения, уточнил вице-премьер.

Владимир Путин
Сергей Лавров
санкции
Анкоридж
