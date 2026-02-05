Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы

Канадскому хоккеисту Гэвину МакКенне, одному из главных фаворитов драфта НХЛ 2026 года, может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает ESPN. Спортсмен стал фигурантом уголовного дела о нападении.

По данным следствия, 31 января в штате Пенсильвания 18-летний МакКенна вступил в конфликт с 21-летним мужчиной и нанес ему удар по лицу. В результате пострадавший получил серьезные травмы и перенес операцию.

Хоккеиста обвинили в нападении и попытке причинить тяжкий вред здоровью. Кроме того, ему вменили два административных нарушения, включая участие в драке и домогательство. Сейчас спортсмена освободили из-под стражи под залог в размере $20 тысяч. Предварительное судебное слушание по делу назначили на 11 февраля.

