Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:12

Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы

Гэвин Маккенна Гэвин Маккенна Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канадскому хоккеисту Гэвину МакКенне, одному из главных фаворитов драфта НХЛ 2026 года, может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает ESPN. Спортсмен стал фигурантом уголовного дела о нападении.

По данным следствия, 31 января в штате Пенсильвания 18-летний МакКенна вступил в конфликт с 21-летним мужчиной и нанес ему удар по лицу. В результате пострадавший получил серьезные травмы и перенес операцию.

Хоккеиста обвинили в нападении и попытке причинить тяжкий вред здоровью. Кроме того, ему вменили два административных нарушения, включая участие в драке и домогательство. Сейчас спортсмена освободили из-под стражи под залог в размере $20 тысяч. Предварительное судебное слушание по делу назначили на 11 февраля.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ввязался в драку в матче НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Конфликт вспыхнул в первом периоде, когда защитник «Оттавы» Артем Зуб толкнул белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса. Ему потребовалась медицинская помощь. По ходу эпизода за Протаса, помимо Овечкина, вступился другой партнер по звену — канадец Дилан Строум. Он ткнул Зуба клюшкой, в то время как Овечкина от игрока «Оттавы» оттащили защитники Майкл Амадио и Джейк Сандерсон. Капитан «Вашингтона» также вступил в короткую перепалку с Амадио.

хоккей
хоккеисты
НХЛ
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.