05 февраля 2026 в 10:14

В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ

Iltalehti: решение Трампа по ДСНВ развязало руки России в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп затеял опасную игру, не став продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считает финское издание Iltalehti. Журналисты подчеркивают, что этот шаг снимает ограничения на ядерные арсеналы двух крупнейших держав мира, создавая непредсказуемую ситуацию в сфере глобальной безопасности.

Трамп снова играет в опасную игру. На этот раз речь идет не о захвате территорий, принадлежащих союзнику по НАТО, а о такой мелочи, как ядерное оружие, — добавили в издании.

По мнению аналитиков издания, мир вступает в эпоху отсутствия правовых механизмов, сдерживающих гонку ядерных вооружений. Основным мотивом действий Трампа считается его стремление вовлечь в новое соглашение Китай, который за последние десятилетия превратился в ключевого военного и экономического конкурента Соединенных Штатов. Однако эксперты в Хельсинки опасаются, что подобная жесткая тактика Вашингтона лишь дестабилизирует существующую систему сдержек и противовесов.

Особое внимание в публикации уделяется тому, что прекращение действия договора 5 февраля дает России свободу действий в развитии своих стратегических сил. Отсутствие взаимных инспекций и лимитов на количество развернутых боеголовок, по мнению финских СМИ, возвращает мировую политику к временам холодной войны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал завершение эпохи контроля над вооружениями. В канун окончания срока действия ДСНВ он опубликовал в соцсети X кадр с Королем Ночи из популярного сериала «Игра престолов» и надписью «Зима близко».

