«Вот и все»: Медведев опубликовал пугающий пост после завершения ДСНВ

С истечением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) завершилась целая эпоха контроля над вооружениями, написал в социальной сети Х заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сопроводил пост символичным образом из популярного сериала «Игра престолов».

Наглядной иллюстрацией к своему сообщению он выбрал кадр с Королем Ночи и знаменитой подписью «Winter is coming» («Зима близко»). Политик констатировал, что Москва и Вашингтон впервые с 1972 года остались без действующего соглашения, ограничивающего их стратегические ядерные арсеналы. По его словам, теперь в прошлом осталась вся линия договоров, от ОСВ-1 до СНВ-3.

Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы, — отметил Медведев.

Ранее руководитель отдела коммуникаций Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу договора о ядерной безопасности. Бездействие США в ответ на предложение России продлить ДСНВ, по его мнению, опасно дестабилизирует ситуацию в мире, и является худшим посланием другим ядерным державам.