05 февраля 2026 в 09:17

Украине сообщили плохие новости по вопросу европейских денег

Politico: кредит Украине от ЕС на €90 млрд не покроет ее потребностей

Евросоюз готовится предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей), однако даже эта сумма не способна полностью закрыть финансовые потребности страны, сообщает Politico. Очередной кредитный транш от МВФ, также не меняет общей картины дефицита.

Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева, — указано в материале.

Ранее Совет Европейского союза сообщил, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд (около 8,1 трлн рублей) на 2026–2027 годы. Решение о предоставлении кредита было принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 из 27 стран — членов ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Украина не получила от США сотни миллионов долларов, которые обещала выплатить администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. По словам неназванного украинского чиновника, при этом Киев боится напоминать главе Белого дома Дональду Трампу об этой договоренности, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

