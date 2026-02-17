Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 09:41

Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенту России Владимиру Путину вскоре представят уточненную программу кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года, рассказал aif.ru помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В нее в том числе включат требования по созданию кораблей для защиты торговых судов от пиратских атак.

В этой связи соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту, уже утвердившему новую Стратегию развития ВМФ и программу кораблестроения органов ФСБ, — сказал Патрушев.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытки недоброжелателей «запереть» российский флот могут обернуться серьезными последствиями для самих экспериментаторов. Дипломат подчеркнул, что у Москвы есть большой опыт в защите свободы судоходства.

Ранее появилась информация, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.

МВФ
флот
Николай Патрушев
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена премьера Армении рассказала о завершении их многолетнего союза
В ИКИ РАН заявили о нетипичном поведении Солнца
Россиян предупредили о росте цен на мед
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.