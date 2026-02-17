Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года

Президенту России Владимиру Путину вскоре представят уточненную программу кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года, рассказал aif.ru помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В нее в том числе включат требования по созданию кораблей для защиты торговых судов от пиратских атак.

В этой связи соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту, уже утвердившему новую Стратегию развития ВМФ и программу кораблестроения органов ФСБ, — сказал Патрушев.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытки недоброжелателей «запереть» российский флот могут обернуться серьезными последствиями для самих экспериментаторов. Дипломат подчеркнул, что у Москвы есть большой опыт в защите свободы судоходства.

Ранее появилась информация, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.