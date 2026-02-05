Полиция проводит обыски у одного из парламентариев Алтайского края

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у вице-спикера Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Юрия Кропотина, рассказала депутат Госдумы от региона Мария Прусакова в своем Telegram-канале. По ее словам, они могут быть связаны с возможным задержанием.

Силовики проводят мероприятия в отношении ряда членов КПРФ в Алтайском крае. В частности, речь идет не только о Кропотине, но и главном редакторе партийной газеты «Голос труда» Дарье Зулиной.

В эти минуты идут обыски и, возможно, задержание моих товарищей по партии КПРФ, члена бюро, заместителя председателя АКЗС Кропотина Юрия Борисовича и главного редактора нашей партийной газеты «Голос труда» и моего заместителя Дарьи Зулины, — уточнила Прусакова.

Также она заявила об аресте депутата от КПРФ Андрея Чернобая. По ее словам, Кропотин был избран депутатом от Центрального района Барнаула в 2021 году.

Ранее сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь в задержании первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа, оно попало на видео. Также аналогичные меры были предприняты против местных чиновников и бизнесменов.