Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 09:04

Лавров заявил о давлении на российский бизнес в Венесуэле

Лавров: российские компании вытесняют из Венесуэлы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
После операции США в Венесуэле российские компании сталкиваются с откровенным вытеснением, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью RT ко Дню дипломатического работника он подчеркнул, что ситуация наблюдается в настоящее время.

И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы, — сказал Лавров.

Также, по словам Лаврова, Россия не навязывается в помощники США, Ирану или Израилю. Однако, подчеркнул он, Москве небезразлично, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, так как она близка к взрывоопасной.

До этого глава МИД России также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и такая черта характера, как совесть, плохо сочетаются. По его мнению, украинский политик сосредоточен исключительно на собственном выживании. Он также считает, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в стране. Прекращение боевых действий приведет к завершению его политической карьеры, пояснил Лавров.

Тем временем федеральный аргентинский судья Себастьян Рамос направил властям США запрос на экстрадицию действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его подозревают в причастности к преступлениям против прав человека.

Сергей Лавров
Венесуэла
политика
США
