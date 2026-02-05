Лавров заявил о давлении на российский бизнес в Венесуэле Лавров: российские компании вытесняют из Венесуэлы

После операции США в Венесуэле российские компании сталкиваются с откровенным вытеснением, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью RT ко Дню дипломатического работника он подчеркнул, что ситуация наблюдается в настоящее время.

И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы, — сказал Лавров.

Также, по словам Лаврова, Россия не навязывается в помощники США, Ирану или Израилю. Однако, подчеркнул он, Москве небезразлично, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, так как она близка к взрывоопасной.

До этого глава МИД России также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и такая черта характера, как совесть, плохо сочетаются. По его мнению, украинский политик сосредоточен исключительно на собственном выживании. Он также считает, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в стране. Прекращение боевых действий приведет к завершению его политической карьеры, пояснил Лавров.

Тем временем федеральный аргентинский судья Себастьян Рамос направил властям США запрос на экстрадицию действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его подозревают в причастности к преступлениям против прав человека.