Лавров объяснил, как Россия относится к Ближнему Востоку Лавров: Россия не просится в помощники США, Ирану и Израилю по Ближнему Востоку

Россия не навязывается в помощники США, Ирану или Израилю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT. Однако, подчеркнул он, Москве небезразлично, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, так как она близка к взрывоопасной.

Сейчас мы не навязываемся в помощники Ирану, Израилю, Соединенным Штатам. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию. Иран — наш близкий партнер, сосед. Нам небезразлично, как будет развиваться ситуация. Тем более что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока, — отметил Лавров.

Министр объяснил, что в регионе слишком много «мин замедленного действия», которые только и ждут, когда на них наступит «неуклюжая нога». Он подчеркнул, что и Иран, и Израиль знают о готовности России помочь с выполнением договоренностей, которые должны быть достигнуты на переговорах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия рассчитывает, что запланированные на 6 февраля переговоры между представителями Ирана и США позволят сторонам выработать шаги по деэскалации напряженности в отношениях. По ее словам, Москва последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования.