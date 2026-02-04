Президент Украины Владимир Зеленский и такая черта характера, как совесть, плохо сочетаются, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В беседе с RT он подчеркнул, что украинский политик сосредоточен исключительно на собственном выживании.

Я думаю, что совесть и Зеленский плохо сочетаются. По-моему, он ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании, — сказал Лавров.

Он также выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в стране. Прекращение боевых действий приведет к завершению его политической карьеры, пояснил Лавров.

Тем временем обозреватели Politico считают, что вооруженный конфликт Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

Вечером 4 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины. Журналист Axios Барак Равид уточнил, что переговорный процесс продолжится в четверг, 5 февраля. Стороны согласились продолжить встречу на следующий день.