В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива

Пиво с горьким вкусом может уравновесить избыточную жирность мясных блюд или сладость десертов, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Там подчеркнули, что пенный напиток с фруктовыми нотами хорошо сочетается с жирными сортами рыб.

Хорошо подобранная закуска может раскрыть вкус пива по-новому. Выраженную горечь и насыщенный вкус сильно охмеленного напитка идеально дополняют жирные и острые блюда, а также выдержанные сыры. У темного пенного насыщенный вкус с нотами кофе, шоколада и карамели, он создает гармонию с шоколадными десертами, копченым мясом и даже с устрицами. Освежающая кислотность фруктового пива хорошо контрастирует с жирной рыбой и свежими сырами, а также гармонирует с легкими десертами, например сорбетом, — поделились в Роскачестве.

По словам представителей ведомства, светлое фильтрованное пиво прекрасно подходит к морепродуктам, таким как креветки и устрицы, легким салатам, блюдам азиатской кухни и несладким закускам. В Роскачестве добавили, что пшеничное пиво с его фруктово-пряными нотами хорошо сочетается со свежими сырами, курицей или индейкой, а также с легкими фруктовыми десертами.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредил, что частое употребление пива может негативно сказаться на здоровье кишечника и увеличить риск воспалительных процессов. Эксперт отметил, что вред от этого напитка нередко недооценивают, особенно при его регулярном потреблении.