Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 февраля: инфографика

В ночь на 5 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сообщили в военном ведомстве.