05 февраля 2026 в 06:45

Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни

Диетолог Мизинова: разгрузочный день лучше всего устраивать после дня переедания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разгрузочный день рекомендуется проводить после обильного приема пищи, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, этот шаг позволит снизить повышенную нагрузку на пищеварительную систему организма.

Если мы обратим внимание на своих предков, которые воздерживались от пищи в постные дни, то это можно оправдать еще и с генетической точки зрения, поскольку мы все несем в себе их гены. Разгрузочные дни допустимо устраивать один раз в неделю, если сложно — один раз в месяц, либо приурочить их к дням загрузки. То есть когда у человека случаются переедания. Это позволит пищеварительной системе и организму в целом адаптироваться к повышенной калорийности рациона, — поделилась Мизинова.

Ранее диетолог Татьяна Залетова порекомендовала включать в зимний рацион богатые витаминами каши с семенами чиа и льна, например овсянку на молоке или воде, а также тыквенные или морковные супы-пюре. По ее словам, эти блюда укрепляют иммунитет и обеспечивают организм необходимой энергией.

диетологи
диеты
советы
питание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
