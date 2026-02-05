На Кубе догадались, что именно доставил встревоживший США самолет Ил-76 В Фонде Кастро заявили, что догадываются о грузе прилетевшего на Кубу Ил-76

В Фонде имени Фиделя Кастро заявили, что догадываются о содержимом груза военно-транспортного самолета Ил-76, который недавно приземлился на Кубе. При этом раскрывать свои предположения в организации не стали, отметив, что борт доставил явно «не книги».

Хотя он привез не книги (скоро открывается книжная ярмарка, где Россия является почетным гостем). <…> О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем, — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что Ил-76, способный перевозить до 210 тонн груза, приземлился на военной базе Сан Антонио де лос Баньос провинции Артемиса. Там добавили, что этот самолет не раз замечали в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. К тому же, он находится под санкциями США.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица выразили обеспокоенность после посадки российского транспортного самолета Ил-76 на Кубе. Чиновники обратили особое внимание на место и характер полета. По их данным, этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года.