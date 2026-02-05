Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 08:37

На Кубе догадались, что именно доставил встревоживший США самолет Ил-76

В Фонде Кастро заявили, что догадываются о грузе прилетевшего на Кубу Ил-76

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Фонде имени Фиделя Кастро заявили, что догадываются о содержимом груза военно-транспортного самолета Ил-76, который недавно приземлился на Кубе. При этом раскрывать свои предположения в организации не стали, отметив, что борт доставил явно «не книги».

Хотя он привез не книги (скоро открывается книжная ярмарка, где Россия является почетным гостем). <…> О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем, — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что Ил-76, способный перевозить до 210 тонн груза, приземлился на военной базе Сан Антонио де лос Баньос провинции Артемиса. Там добавили, что этот самолет не раз замечали в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. К тому же, он находится под санкциями США.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица выразили обеспокоенность после посадки российского транспортного самолета Ил-76 на Кубе. Чиновники обратили особое внимание на место и характер полета. По их данным, этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года.

Куба
фонды
мнения
грузы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надзирательница ежедневно занималась сексом с заключенным ради одной мечты
Лавров заявил о давлении на российский бизнес в Венесуэле
Ученые зафиксировали начало магнитных бурь планетарного масштаба
Врачи рассказали о состоянии жертв нападения школьницы-поджигательницы
Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП под Красноярском подростков
Макрон может позвонить Путину в ближайшее время
На Кубе догадались, что именно доставил встревоживший США самолет Ил-76
В Харьковской области уничтожили командира элитного расчета БПЛА ВСУ
В Киеве вспыхнул скандал из-за мирного договора
Крыша рухнула в школе под Новосибирском
Лавров объяснил, как Россия относится к Ближнему Востоку
Школу в Красноярске открыли на следующий день после нападения
«Открытый киднеппинг»: Медведев уличил США в планах на Западное полушарие
В КПРФ нашли способ повысить безопасность железнодорожных переездов
«Бунт» наемников ВСУ, угроза окружения: новости СВО на утро 5 февраля
В Японии выросло число жертв снегопадов
Новый российский дрон-тяжеловес начал громить ВСУ
В Китае восхитились ответом Путина на угрозы США Пекину
Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 февраля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.