05 февраля 2026 в 08:15

05 февраля 2026 в 08:15

Школу в Красноярске открыли на следующий день после нападения

Красноярская школа «Комплекс Покровский» возобновила занятия после нападения

Красноярская школа «Комплекс Покровский» возобновила работу в штатном режиме после инцидента с нападением восьмиклассницы на пятерых сверстников, сообщили ТАСС в администрации учреждения. Накануне образовательный процесс был полностью остановлен, а здание закрыто для проведения следственных действий.

Школа с утра работает, все уроки проходят согласно расписанию, — рассказали в школе.

Днем ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков объявил о проведении 5 февраля штаба с участием глав муниципалитетов и директоров школ для анализа систем безопасности после двух случаев нападения подростков в Кодинске и Красноярске. Глава региона намерен обсудить эффективность профилактической работы и механизмы реагирования на конфликты среди учащихся.

Ранее в Кодинске школьница напала с ножом на свою сверстницу после конфликта с учительницей. Было возбуждено два уголовных дела. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и после этого отпустили домой, а нападавшую задержала полиция.

