В Красноярском крае пройдет штаб после ЧП в двух школах

В Красноярском крае пройдет штаб после ЧП в двух школах Котюков проведет штаб по безопасности после ЧП в двух красноярских школах

В Кодинске и Красноярске после происшествий с участием школьников пройдет штаб, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале. В мероприятии примут участие главы муниципалитетов, директора школ и руководители управлений образования.

По ситуации с агрессией подростков в кодинской и красноярской школах <…> Сейчас важно сделать все, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Завтра проведу штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что требуется провести системный анализ организации воспитательной и профилактической работы с детьми, соблюдения норм безопасности и эффективности механизма реагирования на конфликты среди подростков. Кроме того, он обратил внимание на необходимость своевременного реагирования на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей.

Ранее в Кодинске школьница напала с ножом на свою сверстницу. Конфликт между нападавшей и учителем мог стать причиной произошедшего. Возбуждено два уголовных дела. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и после этого отпустили домой.