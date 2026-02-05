Ученые зафиксировали начало магнитных бурь планетарного масштаба

На Земле зафиксировали начало магнитных бурь планетарного масштаба, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, сейчас явление держится на уровне G1, но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.

Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что нет конкретной и единственной причины этих магнитных бурь, так как они стали реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую активность Солнца, которая наблюдалась с начала месяца. Триггером для их начала послужил прилет края плазменного облака, которое было выброшено в космос во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1.

