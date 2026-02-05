Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 08:05

В КПРФ нашли способ повысить безопасность железнодорожных переездов

Член КПРФ Султашов призвал оснастить светофорами все железнодорожные переезды РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Все железнодорожные переезды в России следует оснастить светофорами, заявил NEWS.ru заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, член КПРФ Роман Султашов. По его словам, это необходимо для повышения безопасности и снижения аварийности на данных участках.

Основной причиной большинства ДТП на переездах, в совокупности с нарушениями ПДД водителями автотранспорта, является отсутствие надлежащих устройств заграждения, исключающих возможность выезда на железнодорожные пути. По-хорошему, таких участков без светофоров вообще быть не должно, поэтому считаю целесообразным ввести более строгий порядок их контроля и оснащения. Следует внедрить систему проверки железнодорожных переездов не реже чем раз в полгода и сделать приоритетным оборудование их автоматической светофорной сигнализацией и шлагбаумами, устройствами автоматизированного удаленного управления или контроля свободности зоны, — пояснил Султашов.

По его словам, изменения должны быть внесены в «Условия эксплуатации железнодорожных переездов». Он отметил, что соответствующие предложения уже направлены министру транспорта России Андрею Никитину.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика-бензовоза на железнодорожном переезде привело к задержке пяти составов. В аварии пострадал только водитель автомобиля. Пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

поезда
Россия
светофоры
КПРФ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надзирательница ежедневно занималась сексом с заключенным ради одной мечты
Лавров заявил о давлении на российский бизнес в Венесуэле
Ученые зафиксировали начало магнитных бурь планетарного масштаба
Врачи рассказали о состоянии жертв нападения школьницы-поджигательницы
Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП под Красноярском подростков
Макрон может позвонить Путину в ближайшее время
На Кубе догадались, что именно доставил встревоживший США самолет Ил-76
В Харьковской области уничтожили командира элитного расчета БПЛА ВСУ
В Киеве вспыхнул скандал из-за мирного договора
Крыша рухнула в школе под Новосибирском
Лавров объяснил, как Россия относится к Ближнему Востоку
Школу в Красноярске открыли на следующий день после нападения
«Открытый киднеппинг»: Медведев уличил США в планах на Западное полушарие
В КПРФ нашли способ повысить безопасность железнодорожных переездов
«Бунт» наемников ВСУ, угроза окружения: новости СВО на утро 5 февраля
В Японии выросло число жертв снегопадов
Новый российский дрон-тяжеловес начал громить ВСУ
В Китае восхитились ответом Путина на угрозы США Пекину
Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 февраля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.