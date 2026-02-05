В КПРФ нашли способ повысить безопасность железнодорожных переездов

Все железнодорожные переезды в России следует оснастить светофорами, заявил NEWS.ru заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, член КПРФ Роман Султашов. По его словам, это необходимо для повышения безопасности и снижения аварийности на данных участках.

Основной причиной большинства ДТП на переездах, в совокупности с нарушениями ПДД водителями автотранспорта, является отсутствие надлежащих устройств заграждения, исключающих возможность выезда на железнодорожные пути. По-хорошему, таких участков без светофоров вообще быть не должно, поэтому считаю целесообразным ввести более строгий порядок их контроля и оснащения. Следует внедрить систему проверки железнодорожных переездов не реже чем раз в полгода и сделать приоритетным оборудование их автоматической светофорной сигнализацией и шлагбаумами, устройствами автоматизированного удаленного управления или контроля свободности зоны, — пояснил Султашов.

По его словам, изменения должны быть внесены в «Условия эксплуатации железнодорожных переездов». Он отметил, что соответствующие предложения уже направлены министру транспорта России Андрею Никитину.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика-бензовоза на железнодорожном переезде привело к задержке пяти составов. В аварии пострадал только водитель автомобиля. Пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.