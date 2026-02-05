Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:41

В Китае восхитились ответом Путина на угрозы США Пекину

360kuai: Путин отправил в КНР Шойгу в ответ на угрозы США ввести санкции

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин сразу отправил в Пекин секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу после угрозы американского коллеги Дональда Трампа ввести санкции против КНР из-за закупок российской нефти, передает китайское издание 360kuai. По словам аналитиков, этот шаг стал сигналом Вашингтону — угрозы не сработали. В материале сказано, что реакция Москвы на происходящее была не только быстрой, но и неожиданной.

США грозят Китаю санкциями, если тот продолжит покупать российскую нефть. Как только об этом стало известно, Путин сразу отреагировал, — сказано в материале.

Ранее президент РФ заявил, что для российско-китайских отношений любое время года — весна. По словам лидера, добрая традиция их личного общения с председателем КНР Си Цзиньпином продолжается на старте нового года, в символичный день Личунь. Это первый из 24 сезонов традиционного китайского сельскохозяйственного календаря, при этом «ли» означает начало, а «чунь» олицетворяет тепло и рост.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия видит лишь публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти. По его словам, власти наблюдают за ситуацией.

Владимир Путин
Сергей Шойгу
Дональд Трамп
Китай
угрозы
