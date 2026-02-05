В Японии выросло число жертв снегопадов

Число погибших в результате мощных снегопадов в Японии достигло 38 человек, следует из статистики пожарного и спасательного управления страны. Большинство жертв связаны с работами по уборке снега.

Стихия обрушилась на северные регионы Японии и побережье Японского моря 20 января. Среди погибших — люди, упавшие с крыш во время очистки их от снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тропинок.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в префектурах Ниигата (14 человек), Акита (7 человек) и Ямагата (5 человек). По четыре человека погибли на Хоккайдо и в префектуре Аомори. Летальные случаи также отмечены в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ и Киото.

Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 413 человек. Из них 142 получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что военные были привлечены к ликвидации последствий сильных снегопадов на севере Японии, а также на побережье Японского моря. Местные власти просят граждан быть осторожнее на улицах. Синоптики пока не дают прогнозов, как долго продлится шторм.