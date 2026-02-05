Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:51

Песков назвал гордостью России молодых ученых

Песков назвал гордостью России представленных к награде молодых ученых

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молодые ученые — гордость страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало накануне запланированной церемонии вручения премий в области науки и инноваций в Кремле, вручать им награды будет лично российский лидер Владимир Путин.

В преддверии как раз Дня российской науки Путин сегодня вручит молодым исследователям, молодым ученым знаки лауреатов премии за значимые научные достижения. Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны, — высказался Песков.

Ранее ученый из НИУ ВШЭ Иван Ремизов совершил прорыв, выведя универсальную формулу для решения дифференциальных уравнений, которые описывают фундаментальные процессы в природе. Эта задача считалась принципиально нерешаемой с 1834 года. Ремизов предложил новый метод, вдохновленный квантовой физикой.

До этого российские ученые представили серию значимых открытий, сделанных ими в 2025 году. В их числе обнаружение «космического белка» для работы нервной системы, пробиотики для аквакультуры, доказательство совместного обитания денисовцев и неандертальцев в Сибири, а также разработка нейросети для прогнозирования лесных пожаров.

