Гастроэнтеролог предупредила об опасности шоколадной пасты

Систематическое злоупотребление шоколадной пастой повышает риск ожирения, метаболического синдрома и развития сахарного диабета, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом регулярное, но умеренное употребление этого продукта — 10% от суточного рациона, не существенно навредит организму.

Именно постоянное избыточное поступление сахара в комбинации с насыщенными жирами способно негативно влиять на здоровье. Потенциальными последствиями такого питания могут стать ожирение, метаболический синдром (инсулинорезистентность) и возникновение сахарного диабета, — предупредила Кашух.

Она отметила, что вышеуказанные состояния становятся следствием общего дисбаланса питания и малоподвижного образа жизни, а не одного конкретного продукта. По ее словам, в любом случае не следует сильно увлекаться шоколадной пастой. Врач уточнила, что данный продукт может вытеснить более питательную среду: полезные жиры, овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и белки.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Каневская предупредила, что аллергикам и детям до четырех лет не рекомендуется употреблять хурму. У первых этот продукт может вызвать перекрестную аллергическую реакцию, а у вторых — кишечную непроходимость.