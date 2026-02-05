Зимняя Олимпиада — 2026
Маленькая россиянка получила воспаление кишечника после бассейна

SHOT: ребенок из России тяжело заболел на зимовке в Таиланде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Двухлетняя россиянка попала в таиландскую больницу с острым кишечным воспалением после купания в детском бассейне, передает Telegram-канал SHOT. Мать вместе с дочерью зимовала в жилом комплексе TiTle Legendary в Банг-Тао за 300 тысяч рублей в месяц.

Как передает источник, обычно они купались во взрослом бассейне, но в этот раз из-за холодной воды решили перейти в детский. Во время игры девочка плескалась и случайно заглатывала воду. На следующий день у девочки началась сильная рвота, которая не прекращалась сутки. Мать доставила дочь в больницу, где диагностировали энтерит — острое воспаление кишечника. Из-за этого она несколько дней не могла есть и пить. В настоящее время ее состояние стабилизируется.

До этого россиянка пережила клиническую смерть после купания в море. 37-летняя девушка начала тонуть и нахлебалась соленой воды. Она выбралась из воды самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Оказалось, что морская вода попала в легкие, соль в сочетании с бактериями спровоцировала отказ почек и заражение дыхательных путей.

