Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за вредной привычки

Работодатель может не платить за время, которое сотрудник потратил на долгие перекуры, если из-за этого он не успел закрыть все задачи на день, сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева. При этом работодатель обязан вести учет фактически отработанных часов.

Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени, — отметила Голубева.

Эксперт подчеркнула, что ТК РФ предусматривает различные виды перерывов, длительность которых варьируется от 30 минут до двух часов. Их время определяется внутренними правилами или трудовым договором. Работник может использовать перерыв по своему усмотрению, но работодатель не обязан предоставлять перекуры и может запретить курение в целом.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за слишком частые перерывы на курение. Хотя прямого штрафа за это Трудовой кодекс не предусматривает, нарушение установленного режима рабочего дня может повлечь за собой замечание, выговор или даже увольнение.