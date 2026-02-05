Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:17

Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за вредной привычки

Эксперт Голубева: работникам могут снизить зарплату из-за частых перекуров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работодатель может не платить за время, которое сотрудник потратил на долгие перекуры, если из-за этого он не успел закрыть все задачи на день, сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева. При этом работодатель обязан вести учет фактически отработанных часов.

Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени, — отметила Голубева.

Эксперт подчеркнула, что ТК РФ предусматривает различные виды перерывов, длительность которых варьируется от 30 минут до двух часов. Их время определяется внутренними правилами или трудовым договором. Работник может использовать перерыв по своему усмотрению, но работодатель не обязан предоставлять перекуры и может запретить курение в целом.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за слишком частые перерывы на курение. Хотя прямого штрафа за это Трудовой кодекс не предусматривает, нарушение установленного режима рабочего дня может повлечь за собой замечание, выговор или даже увольнение.

перекуры
зарплаты
снижение
Трудовой кодекс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.