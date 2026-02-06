Зимняя Олимпиада — 2026
Больше не нужно вымешивать или покупать тесто — готовлю пирожки из хлеба: не рецепт, а находка

Больше не нужно вымешивать или покупать тесто — готовлю пирожки из хлеба! Это не рецепт, а находка. Без суматохи легко приготовите сытные «кармашки» с горячей начинкой.

В процессе обжаривания хлеб пропитывается яйцом и приобретает золотистую корочку, оставаясь мягким внутри. Начинка из ветчины и сыра плавится, создавая сочную, ароматную и тягучую сердцевину.

Для приготовления понадобится: 10 ломтиков белого тостового хлеба, 150 г колбасы, 150 г твердого сыра, 2 яйца, соль. Отрежьте у хлеба края. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками и смешайте. В миске слегка взбейте яйца с щепоткой соли. На ломтик хлеба выложите немного начинки. Накройте ее вторым ломтиком. Тщательно прижмите края «пирожка» вилкой, чтобы они склеились, и начинка не вытекла. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Каждый пирожок обмакните во взбитое яйцо с двух сторон и обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета.

Ранее был назван рецепт теста для пиццы из трех ингредиентов: только яйца, майонез, мука.

