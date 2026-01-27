Тесто для пиццы из трех ингредиентов: только яйца, майонез, мука — подходит для любой начинки

Тесто для пиццы подходит для любой начинки и готовится из трех ингредиентов — только яйца, майонез и мука. Вкус получается удивительно сбалансированным: тесто выходит воздушным и очень нежным.

Для приготовления основы вам понадобится: 3 крупных яйца, 6 ст. л. майонеза, 9 ст. л. муки, щепотка соли. Для начинки (классический вариант): 4–5 ст. л. томатного соуса, 150 г тертого сыра, ветчина, помидоры. В глубокой миске соедините яйца, майонез и муку. Тесто будет похоже на густую сметану. Разогрейте духовку до 180–200 °C. На силиконизированный коврик для выпечки (пергамент) вылейте тесто и аккуратно распределите его ложкой. Смажьте основу соусом, разложите начинку и отправьте в духовку на 15–20 минут. Дайте пицце слегка остыть, нарежьте и подавайте, наслаждаясь необычным вкусом.

