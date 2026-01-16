Пирог с курицей и картошкой — с легкостью заменит полноценный ужин: для семейного вечера

Пирог с курицей и картошкой получается настолько сытный, что с легкостью заменит полноценный ужин. Идеально для семейного вечера!

Рецепт: для теста на противень (примерно 30×40 см) понадобится 500 г муки, 250 г сметаны или кефира, 200 г сливочного масла или маргарина (размягченного), 2 яйца, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, щепотка соли. Для начинки: 800 г куриного филе, 5–6 средних картофелин, 2 луковицы, соль, перец, растительное масло. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Для теста смешайте сметану с яйцами, солью и содой. Добавьте размягченное масло и муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на две неравные части. Большую часть раскатайте по размеру противня, выложите на дно, сформировав бортики. Для начинки курицу и картошку нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами. Посолите, поперчите. Выложите начинку на тесто в противне, разровняйте. Меньшую часть теста раскатайте в пласт и накройте им пирог сверху. Сделайте несколько проколов сверху для выхода пара. Смажьте поверхность желтком.

Выпекайте 40–50 минут до золотистой корочки и готовности картофеля (проверьте зубочисткой). Дайте пирогу немного остыть в противне, затем нарежьте на порционные квадраты.

