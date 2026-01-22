Россиянам озвучили, чем могут грозить частые перекуры на работе Юрист Хаминский: сотрудника могут оштрафовать за частые перекуры на работе

Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за слишком частые перерывы на курение, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако, по его словам, прямое наложение штрафа за это не предусмотрено Трудовым кодексом.

Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании, — уточнил специалист.

Если правила, ограничивающие частоту и продолжительность перерывов, прописаны во внутренних документах организации, то их систематическое несоблюдение может стать основанием для замечания или выговора. Впоследствии это может даже привести к увольнению.

Хаминский подчеркнул, что трудовое законодательство не устанавливает конкретного лимита на количество таких перерывов. Главные требования — чтобы они укладывались в общие правила об отдыхе, принятые у работодателя, и осуществлялись исключительно в специально отведенных для этого местах.

