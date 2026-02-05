Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:14

Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом

Напавшего на школу в Уфе девятиклассника отправили под домашний арест

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подозреваемого в нападении на школу в Уфе девятиклассника отправили под домашний арест до 3 апреля, сообщили «Известиям» в суде. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Нападение произошло утром 3 февраля. По данным следствия, школьник открыл стрельбу и взрывал петарды в коридоре, ранее он подробно рассказывал о своей жизни в личном блоге и жаловался на учителей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник, который подозревается в нападении на гимназию № 16 в Уфе, принес с собой небольшой кухонный нож. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что рамка металлодетектора на входе сработала на холодное оружие.

До этого мэр Уфы Ратмир Мавлиев допустил, что подросток мог испытывать обиду на других школьников. Предварительно было установлено, что мальчик перевелся в учебное заведение недавно и не ладил с коллективом.

Один из учеников школы подтвердил эту версию. По его воспоминаниям, дети с учителем сразу забаррикадировались в классе и ждали помощи. Позже включилась сирена, было очень страшно, добавил он.

дети
школы
нападения
Уфа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров видит Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению
В США поймали «неуловимого деда» из России, который кошмарил Майами 16 лет
Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.