Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом

Подозреваемого в нападении на школу в Уфе девятиклассника отправили под домашний арест до 3 апреля, сообщили «Известиям» в суде. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Нападение произошло утром 3 февраля. По данным следствия, школьник открыл стрельбу и взрывал петарды в коридоре, ранее он подробно рассказывал о своей жизни в личном блоге и жаловался на учителей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник, который подозревается в нападении на гимназию № 16 в Уфе, принес с собой небольшой кухонный нож. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что рамка металлодетектора на входе сработала на холодное оружие.

До этого мэр Уфы Ратмир Мавлиев допустил, что подросток мог испытывать обиду на других школьников. Предварительно было установлено, что мальчик перевелся в учебное заведение недавно и не ладил с коллективом.

Один из учеников школы подтвердил эту версию. По его воспоминаниям, дети с учителем сразу забаррикадировались в классе и ждали помощи. Позже включилась сирена, было очень страшно, добавил он.