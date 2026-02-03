Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу

Уфимский подросток мог совершить нападение на местную гимназию № 16 из-за травли одноклассников, заявил NEWS.ru ученик данной школы. По его словам, во время инцидента учитель забаррикадировался в классе вместе с детьми.

Мы изначально не поняли, что происходит. В чатах начали писать, что ученик с оружием пришел в школу. Мы с учителем сразу забаррикадировались в классе и сидели, ждали. Включилась сирена, было очень страшно. Потом всех начали выпускать из здания. Говорят, что устроил все мальчик из девятого класса из-за травли одноклассников. Он не явился на первые уроки, а потом пришел и начал стрелять в одноклассников и учителя. Когда мы выходили из школы, было много полицейских, — поделился очевидец.

Ранее в МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, устроивший нападение на гимназию в Уфе, использовал пластиковое пневматическое оружие для выстрела в учителя и троих одноклассников. По данным ведомства, в ходе происшествия школьник также бросил петарду. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали подростка.