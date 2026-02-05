Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США

Главным оружием США на ближайшие 15–20 лет станут крылатые ракеты морского, сухопутного и воздушного базирования с термоядерными боеголовками, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, такой подход связан с постепенным устареванием традиционного ядерного арсенала Вашингтона, чьи боевые возможности снижаются.

На ближайшие 15–20 лет главным оружием США станут крылатые ракеты морского, сухопутного и воздушного базирования с термоядерными боеголовками. Боевые возможности ядерного арсенала Вашингтона с каждым годом все меньше и меньше. Сейчас он не может нанести непоправимый ущерб, как это было раньше. За это время, пока будет существовать устаревающий ядерный арсенал, нужно чем-то защищать США, поэтому Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) на первом сроке вышел из Договора о ракетах малой и средней дальности. В 2018 году было открыто производство двухступенчатой ракеты Dark Eagle, которая пока находится не в лучшем состоянии, — пояснил Леонков.

Он отметил, что под применение крылатых ракет подведена новая стратегия «ограниченной ядерной войны», которая допускает их использование по любому противнику. По его словам, также существует стратегия «глобальный удар».

Под применение крылатых ракет США подвели новую стратегию «ограниченной ядерной войны», которая допускает их применение по любому противнику. Решение на их запуск будет принимать военное командование, например, европейское. То есть там даже могут и не спрашивать президента США, если складывается военная обстановка. В этом отношении велика опасность применения таких боеприпасов. Есть еще одна стратегия «глобальный удар», когда сотни тысяч ракет должны атаковать державы, которые имеют ядерный арсенал, — подытожил Леонков.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российский подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.