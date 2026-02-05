«Наш союзник»: Лавров заявил о стратегическом партнерстве России и Армении Лавров назвал Армению стратегическим партнером и союзником России

Армения остается стратегическим партнером и союзников России, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Заявление прозвучало в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Трансляция мероприятия идет на сайте МИД РФ.

Армения наш союзник, стратегический партнер. Видим, как непросто складывается ситуация на Южном Кавказе, — высказался дипломат.

По словам Лаврова, контакты двух стран на всех уровнях развивались «устойчиво и интенсивно». Он также подвердил заинтересованность Москвы в их продолжении.

Отдельно Лавров высказался о сообщениях о якобы существующей экзистенциальной угрозе для Армении «с севера» и Организации Договора коллективной безопасности. Он подчеркнул, что Москве странно слышать такие слова.

Ранее Симонян заявил, что Армения не участвует в деятельности ОДКБ ни в каком формате. Так спикер Национального собрания республики ответил на вопрос о том, продолжает ли Ереван подписывать принятые организацией документы.