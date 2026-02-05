Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:25

Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению

Лавров назвал мифической угрозу Армении с севера

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская сторона периодически слышит высказывания о якобы существующей угрозе для Армении с севера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем армянского парламента Аленом Симоняном в Москве. По его словам, Москве странно слышать такие слова. Трансляция мероприятия идет на сайте МИД РФ.

Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора коллективной безопасности, — сказал Лавров.

Ранее Симонян заявил, что Армения не участвует в деятельности ОДКБ ни в каком формате. Так спикер Национального собрания республики ответил на вопрос о том, продолжает ли Ереван подписывать принятые организацией документы.

До этого в МИД России сообщили, что Армения сохраняет статус полноправного государства — члена ОДКБ. Там подчеркнули, что Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.

Россия
Сергей Лавров
Армения
Ален Симонян
ОДКБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.