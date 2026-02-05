Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Российская сторона периодически слышит высказывания о якобы существующей угрозе для Армении с севера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем армянского парламента Аленом Симоняном в Москве. По его словам, Москве странно слышать такие слова. Трансляция мероприятия идет на сайте МИД РФ.

Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора коллективной безопасности, — сказал Лавров.

Ранее Симонян заявил, что Армения не участвует в деятельности ОДКБ ни в каком формате. Так спикер Национального собрания республики ответил на вопрос о том, продолжает ли Ереван подписывать принятые организацией документы.

До этого в МИД России сообщили, что Армения сохраняет статус полноправного государства — члена ОДКБ. Там подчеркнули, что Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.