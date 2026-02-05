Зимняя Олимпиада — 2026
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд в Колпино постановил, что банк должен выплатить пострадавшему 1 млн рублей из-за скрытых условий автокредита, сообщает «Петербург2». Организация включила в договор ряд дополнительных платных услуг без ведома клиента.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что банк нарушил сразу несколько статей закона о защите прав потребителей. Суд постановил, что клиент не был должным образом проинформирован о дополнительных условиях.

Банк признали виновным. Суд постановил, что финансовая организация должна выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования клиента.

Ранее автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, что для покупки новой машины можно взять кредит, а не платить полную сумму. По его словам, некоторые производители предлагают субсидированные займы, в том числе есть предложения под 0,01% годовых.

Санкт-Петербург
автокредиты
суды
банки
