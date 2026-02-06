Автокредитование в России показало спад

Количество одобренных кредитов на покупку новых машин в России в январе 2026 года сократилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили аналитики агентства «Автостат» в рамках онлайн-программы «Автостат Оперативка». Исполнительный директор Сергей Удалов уточнил, что с февраля по сентябрь 2025 года спад был не столь значительным благодаря поддержке автоконцернов.

В последнем квартале 2025 года, как отметил эксперт, наблюдался даже рост кредитования в годовом выражении. Специалист уточнил, что подобная тенденция отражает сдвиги в потребительских предпочтениях и сохраняющийся рост цен на транспортные средства.

Ранее автомобильный эксперт Сергей Шерстенников рассказал, что покупать машину в 2026 году с точки зрения финансовой выгоды стоит уже сейчас, не откладывая на весну или лето. Он заявил, что в будущем падения стоимости не ожидается. Также специалист отметил, что существенное влияние на цены оказывает курс рубля к доллару и евро, который способен в любой момент резко упасть.