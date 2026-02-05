Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:23

Суд принял новое решение по скандальному делу Obe1Kanobe о наркоплантации

Суд смягчил наказание рэперу Obe1Kanobe за создание наркоплантации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российскому рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) смягчили срок по решению суда, сообщили в РЕН ТВ. Артист проходил фигурантом по делу о создании наркоплантации.

Известно, что в ноябре 2025 года музыканта приговорили к восьми годам колонии строгого режима. По информации журналистов, суд уменьшил наказание на полгода.

Ранее суд принял решение о проведении закрытого заседания по делу о грабеже, в котором фигурирует рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Адвокат артиста аргументировал необходимость проведения закрытого заседания тем, что это поможет избежать раскрытия семейных секретов и информации, способной нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал это предложение.

Также в Турции задержали несколько популярных артистов по уголовному делу о наркотиках. По предварительной информации, в ходе операции полиция арестовала комика Хасан Джан Кая, певца Реймена (настоящее имя — Юсуф Акташ), рэпера Эмирхана Чакала, а также Мазлума Актюрка, Мерт Эрен Бюльбюль, Фирата Яйла и других.

