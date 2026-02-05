Суд принял новое решение по скандальному делу Obe1Kanobe о наркоплантации Суд смягчил наказание рэперу Obe1Kanobe за создание наркоплантации

Российскому рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) смягчили срок по решению суда, сообщили в РЕН ТВ. Артист проходил фигурантом по делу о создании наркоплантации.

Известно, что в ноябре 2025 года музыканта приговорили к восьми годам колонии строгого режима. По информации журналистов, суд уменьшил наказание на полгода.

