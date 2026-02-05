Песков подтвердил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина не стал сюрпризом

Песков подтвердил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина не стал сюрпризом Песков сообщил, что Кремль заранее знал о разговоре Си Цзиньпина и Трампа

В Кремле знали о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух государств созвонились накануне, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Да, это действительно так, — ответил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США. Детали общения неизвестны. Лидеры двух государств пообщались практически сразу после переговоров Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине 2026 года. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, приглашение было принято с благодарностью, сроки и детали будут согласованы дополнительно.

Также представитель Кремля сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными. По его словам, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась 1 час 25 минут.