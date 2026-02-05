Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:32

Песков подтвердил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина не стал сюрпризом

Песков сообщил, что Кремль заранее знал о разговоре Си Цзиньпина и Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кремле знали о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух государств созвонились накануне, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Да, это действительно так, — ответил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США. Детали общения неизвестны. Лидеры двух государств пообщались практически сразу после переговоров Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине 2026 года. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, приглашение было принято с благодарностью, сроки и детали будут согласованы дополнительно.

Также представитель Кремля сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными. По его словам, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась 1 час 25 минут.

Дмитрий Песков
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.