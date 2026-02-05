Зимняя Олимпиада — 2026
Не бойтесь чеснока! В этом супе он томленый, сладкий и бархатный. Идеально для холодного вечера

Фото: D-NEWS.ru
Есть блюда, которые кормят желудок. А есть те, что кормят душу. Этот суп — из вторых. Процесс его приготовления — это медитация: медленное шипение лука на масле, терпкий пар томящегося чеснока, ритмичное погружение блендера. А потом — тишина, теплая чашка в ладонях и чувство, что мир, по крайней мере на кухне, приведен в идеальный порядок.

Для супа нужно тонко нарезать 150 г белой части лука-порея и 100 г репчатого лука. В кастрюле с толстым дном растопить немного сливочного масла и пассеровать лук на среднем огне 10-12 минут до мягкости и легкой прозрачности, не давая подрумяниться. Очистить 70 г чеснока (примерно целая крупная головка) и добавить к луку, готовить еще 2-3 минуты, чтобы чеснок потерял резкость. Добавить 350 г картофеля, нарезанного небольшими кубиками, и половину чайной ложки сушеного тимьяна. Влить 700 мл горячего куриного или овощного бульона, довести до кипения, убавить огонь и варить под крышкой 20-25 минут, пока картофель не станет полностью мягким. Снять с огня, дать слегка остыть и измельчить блендером до состояния однородного крема-пюре. Вернуть кастрюлю на минимальный огонь, влить 150 мл сливок (20-30% жирности), прогреть, не доводя до кипения. Приправить солью и свежемолотым белым перцем по вкусу. Подавать суп горячим, можно с гренками, круассаном или щепоткой свежего тимьяна.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
