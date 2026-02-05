Просто обожаю этот пирог. «Ненасытная монашка» — хороший рецепт на каждый день

Беру обычные яйца, сахар и муку — готовлю легендарный пирог, который покоряет с первого кусочка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, магия которого в том, что самый простой бисквит превращается в нечто невообразимое благодаря волшебному шоколадному сиропу.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно влажный, тающий во рту бисквит, который буквально плавает в насыщенном шоколадном сиропе, создавая впечатление самого роскошного десерта.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 6 яиц, 200 г сахара, 240 г муки, 10 г разрыхлителя, 6 ст.л. растительного масла; для сиропа: 250 мл воды, 150 г сахара, 1,5 ст.л. какао, 60 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно добавьте просеянную муку с разрыхлителем, в конце влейте растительное масло. Тесто перелейте в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-40 минут до сухой зубочистки. Пока пирог печется, приготовьте сироп: смешайте в кастрюле воду, сахар и какао, доведите до кипения, проварите 5 минут, снимите с огня и добавьте сливочное масло. Горячий готовый кекс пирог в форме обильно проколите зубочисткой и полностью залейте горячим шоколадным сиропом. Дайте ему полностью впитаться и остыть. Это тот самый случай, когда простота приводит к абсолютному восторгу.

