Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 09:35

Просто обожаю этот пирог. «Ненасытная монашка» — хороший рецепт на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру обычные яйца, сахар и муку — готовлю легендарный пирог, который покоряет с первого кусочка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, магия которого в том, что самый простой бисквит превращается в нечто невообразимое благодаря волшебному шоколадному сиропу.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно влажный, тающий во рту бисквит, который буквально плавает в насыщенном шоколадном сиропе, создавая впечатление самого роскошного десерта.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 6 яиц, 200 г сахара, 240 г муки, 10 г разрыхлителя, 6 ст.л. растительного масла; для сиропа: 250 мл воды, 150 г сахара, 1,5 ст.л. какао, 60 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно добавьте просеянную муку с разрыхлителем, в конце влейте растительное масло. Тесто перелейте в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-40 минут до сухой зубочистки. Пока пирог печется, приготовьте сироп: смешайте в кастрюле воду, сахар и какао, доведите до кипения, проварите 5 минут, снимите с огня и добавьте сливочное масло. Горячий готовый кекс пирог в форме обильно проколите зубочисткой и полностью залейте горячим шоколадным сиропом. Дайте ему полностью впитаться и остыть. Это тот самый случай, когда простота приводит к абсолютному восторгу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
Общество
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
Легко, быстро и вкусно — все это про ленивую лазанью: понадобится пачка фарша и упаковка лаваша
Общество
Легко, быстро и вкусно — все это про ленивую лазанью: понадобится пачка фарша и упаковка лаваша
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Общество
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Заменила сладости на овсяно-яблочные маффины — ем и худею: рецепт прост как никогда
Общество
Заменила сладости на овсяно-яблочные маффины — ем и худею: рецепт прост как никогда
Быстрая выпечка на завтрак: ореховый кекс за полчаса. Влажный, ароматный, с чаем — идеальное начало дня
Общество
Быстрая выпечка на завтрак: ореховый кекс за полчаса. Влажный, ароматный, с чаем — идеальное начало дня
кексы
выпечка
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной
В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.