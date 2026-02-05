Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека Tuoi Tre: рыбак из Вьетнама выловил 63-килограммовую макрель размером с человека

Во Вьетнаме рыбаку удалось выловить макрель размером с человека, пишет местное издание Tuoi Tre. По его информации, морская рыба оказалась длиной в 1,7 метра, а ее вес достигал 63 килограммов.

Рыбак-любитель поймал огромную макрель весом 63 килограмма и длиной 1,7 метра, занимаясь рыбалкой у скалистого побережья полуострова Шонча, — говорится в материале.

Житель Дананга рассказал, что во время рыбалки ощутил, как его удочка неожиданно согнулась от огромного веса, а море вокруг вспенилось. Мужчине вместе с друзьями пришлось потратить целый час на то, чтобы выловить гигантскую макрель. Рыба была настолько большой, что ее пришлось привязать к двум жердям и нести по очереди. Рыбак решил не продавать улов, а разделить его между родственниками и друзьями.

