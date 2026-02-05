Зимняя Олимпиада — 2026
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека

Tuoi Tre: рыбак из Вьетнама выловил 63-килограммовую макрель размером с человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во Вьетнаме рыбаку удалось выловить макрель размером с человека, пишет местное издание Tuoi Tre. По его информации, морская рыба оказалась длиной в 1,7 метра, а ее вес достигал 63 килограммов.

Рыбак-любитель поймал огромную макрель весом 63 килограмма и длиной 1,7 метра, занимаясь рыбалкой у скалистого побережья полуострова Шонча, — говорится в материале.

Житель Дананга рассказал, что во время рыбалки ощутил, как его удочка неожиданно согнулась от огромного веса, а море вокруг вспенилось. Мужчине вместе с друзьями пришлось потратить целый час на то, чтобы выловить гигантскую макрель. Рыба была настолько большой, что ее пришлось привязать к двум жердям и нести по очереди. Рыбак решил не продавать улов, а разделить его между родственниками и друзьями.

Ранее в бразильском штате Сан-Паулу рыбак выловил гигантскую рыбу, появление которой в местной реке вызвало тревогу у специалистов. Уловом стал экземпляр арапаимы длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов. Особую опасность представляет то, что этот вид не характерен для реки Маринейру. Он может стать угрозой для местной экосистемы.

