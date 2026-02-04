Зимняя Олимпиада — 2026
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети

Кудрявый суп: быстрый рецепт без мяса Кудрявый суп: быстрый рецепт без мяса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете альтернативу мясным бульонам, обратите внимание на «Кудряш». Свое название этот суп получил благодаря тонким яичным нитям, которые при попадании в кипяток мгновенно сворачиваются в симпатичные «кудряшки». Несмотря на отсутствие мяса, суп получается очень плотным и питательным за счет сочетания картофеля, яиц и плавленого сыра. Это идеальный вариант быстрого обеда, который согреет и даст заряд энергии на весь день.

Возьмите 3 средних картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, 2 куриных яйца, 100 г плавленого сыра (в брикете или ванночке) и 30 г сливочного масла. Сначала поставьте вариться нарезанный кубиками картофель в 1,5 л воды. Тем временем мелко порубленный лук и натертую морковь обжарьте на сливочном масле до золотистости.

Когда картофель станет мягким, добавьте в кастрюлю зажарку и плавленый сыр, тщательно помешивая до его полного растворения. А теперь создаем «кудряшки»: взболтайте в кружке яйца с щепоткой соли и влейте их в кипящий суп тонкой струйкой, одновременно быстро перемешивая бульон вилкой. В самом конце добавьте 0,5 ч. л. соли, черный перец и горсть свежей зелени.

  • Совет: чтобы суп стал еще сытнее и ароматнее, добавьте в каждую тарелку горсть домашних сухариков, натертых чесноком.

Минтай в сметанном соусе с луком: смотрите рецепт недорогого ужина у нас на сайте.

