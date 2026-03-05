Зимняя Олимпиада — 2026
Подсела на этот бельгийский супчик — густой, сливочный, согревающий до косточек. В холода и дожди спасаюсь только им

Беру рыбу, сливки и овощи — и варю традиционный бельгийский суп ватерзой, который согревает в холода лучше любого пледа. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для зимнего ужина или когда хочется уютной, густой похлёбки. Его необычность в том, что нежная треска и овощи томятся в ароматном бульоне, а сливочно-яичная заправка делает суп невероятно бархатистым и сытным. Получается обалденная вкуснятина: густой, наваристый суп с кусочками рыбы, мягкими овощами и грибами, в нежной сливочной основе, которая обволакивает каждую ложечку. Аромат стоит на весь дом, и даже те, кто равнодушен к первым блюдам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе трески, 1 морковь, 100 г корня сельдерея, 2 картофелины, 100 г шампиньонов, 100 г лука-порея, 1 литр рыбного бульона, 1 яичный желток, 150 мл сливок, 20 г сливочного масла, 1 ст. ложка лимонного сока, соль, перец, петрушка. Морковь и сельдерей нарежьте тонкими брусочками, порей — колечками, грибы — пластинками, картофель — кубиками. Обжарьте морковь и сельдерей на масле, добавьте порей и грибы, тушите 10 минут. В кастрюле разогрейте бульон, добавьте овощи, доведите до кипения, заложите картофель и варите 7 минут. Добавьте рыбу и варите ещё 10 минут. Для заправки смешайте сливки, желток, половник бульона и лимонный сок, взбейте и добавьте в суп. Прогрейте 3 минуты, не давая закипеть. Подавайте с зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

рецепты
супы
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
